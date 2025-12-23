В Таганроге руководителя и ряд сотрудников морга заподозрили в вымогательствах

В Ростовской области под следствие попали руководитель и ряд сотрудников Таганрогского отделения «Бюро судебно-медицинской экспертизы». Обвинения предъявлены, дело должны передать в суд. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает агентство РИА Новости.
— Всем фигурантам дела предъявлено обвинение по статье о вымогательстве взятки, предусматривающей наказание до 12 лишения свободы, — сообщил источник.
Предварительно, о возбуждении дела в начале года также информировали в УФСБ России по Ростовской области. Официального подтверждения этой информации нет.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.