В Таганроге руководителя и ряд сотрудников морга заподозрили в вымогательствах

В Ростовской области под следствие попали руководитель и ряд сотрудников Таганрогского отделения «Бюро судебно-медицинской экспертизы». Обвинения предъявлены, дело должны передать в суд. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает агентство РИА Новости.