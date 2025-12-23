На Кубани директора предприятия оштрафовали на 272 млн рублей за добычу гравия

По данным суда, с 14 мая 2021 года по 29 января 2025 года глава компании организовал добычу гравийно-песчаной смеси на землях сельскохозяйственного назначения. В ходе работ был снят и перемещен плодородный слой почвы, что привело к деградации земель и ухудшению их качества. Размер экологического ущерба превысил 272 млн рублей.