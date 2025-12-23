На Кубани директора предприятия оштрафовали на 272 млн рублей за добычу гравия

В Белореченском районе Кубани суд рассмотрел уголовное дело в отношении директора предприятия, несоблюдавшего правила охраны окружающей среды.
По данным суда, с 14 мая 2021 года по 29 января 2025 года глава компании организовал добычу гравийно-песчаной смеси на землях сельскохозяйственного назначения. В ходе работ был снят и перемещен плодородный слой почвы, что привело к деградации земель и ухудшению их качества. Размер экологического ущерба превысил 272 млн рублей.
По решению Белореченского районного суда нарушителю назначено наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Дополнительно с осужденного и подконтрольных ему юридических лиц взыскали свыше 272 млн рублей в качестве компенсации нанесенного вреда.
Также в рамках исполнения судебного решения был наложен арест на имущество ответчиков. Под ограничения попали производственная техника и оборудование, 14 земельных участков, два нежилых здания, четыре транспортных средства, а также денежные средства.