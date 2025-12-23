В Ленинградской области водитель квадроцикла въехал в машину ДПС

«Увидев полицейских, водитель заметно занервничал и нажал на газ. При попытке остановить нарушителя он совершил наезд на стоявший у обочины служебный автомобиль. Для предотвращения опасной ситуации для других участников движения инспектор ДПС Дмитрий Сидоренков предпринял попытку остановить квадроцикл. Однако водитель начал движение и наехал на полицейского, после чего скрылся. Благодаря профессиональным действиям полицейских уйти далеко беглецу не удалось, он был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — рассказали в главке.
Уточняется, что происшествие случилось около пяти часов вечера 21 декабря на улице Победы в Луге. Пострадавший лейтенант полиции после обращения за медицинской помощью продолжил несение службы. Руководством регионального ГУ МВД принято решение о поощрении сотрудника и его сослуживца, младшего лейтенанта Александра Васильева.
Материалы проверки в отношении нарушителя переданы в следственные органы.