В Ленинградской области водитель квадроцикла въехал в машину ДПС

«Увидев полицейских, водитель заметно занервничал и нажал на газ. При попытке остановить нарушителя он совершил наезд на стоявший у обочины служебный автомобиль. Для предотвращения опасной ситуации для других участников движения инспектор ДПС Дмитрий Сидоренков предпринял попытку остановить квадроцикл. Однако водитель начал движение и наехал на полицейского, после чего скрылся. Благодаря профессиональным действиям полицейских уйти далеко беглецу не удалось, он был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — рассказали в главке.