Дрон, упавший в августе в Эстонии, был украинским, подтвердило исследование

В августе ERR со ссылкой на главу полиции безопасности Эстонии Марго Паллосона и министра обороны страны Ханно Певкура сообщало, что военный дрон, предположительно, украинский, упал на территории Эстонии.
«Имеющиеся доказательства указывают на украинское происхождение беспилотника, что также подтвердили эстонские правоохранительные органы в момент его обнаружения», — говорится в сообщении СМИ.
Сообщается, что было доказано, что беспилотник, вероятно, вошел в воздушное пространство Латвии из воздушного пространства России и продолжил движение по прямой линии, пока не вошел в воздушное пространство Эстонии со стороны Тартуского уезда. Отмечается, что власти не обнаружили признаков того, что Эстония являлась целью атаки.
На этом этапе власти закрыли расследование дела.