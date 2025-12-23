В Молдове мужчина сядет в тюрьму за скачивание и хранение фотографий и видео с детской порнографией: «Я не знал, что это преступление, я же только для себя»

Хотя мужчина не признавал свою вину, он признал, что скачал и хранил более 5500 файлов детской порнографии из интернета, но только «в личных целях». Однако, согласно Уголовному кодексу, даже простое хранение детской порнографии карается лишением свободы на срок от 1 до 3 лет.