В Молдове мужчина сядет в тюрьму за скачивание и хранение фотографий и видео с детской порнографией: «Я не знал, что это преступление, я же только для себя»

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особыми делами (PCCOCS) объявляет о возбуждении уголовного дела против жителя Кишинева, обвиняемого в загрузке из интернета более 5500 фотографий и видео с детской порнографией в течение девяти лет.
В ходе расследования, полиция установила, что 53-летний мужчина, работающий в области радиоэлектроники, в период с 2017 по 2025 год скачал и записал детскую порнографию на четырех устройствах большой емкости. Среди более чем 14 600 файлов, более трети — фотографии и видео детей в интимных позах.
Хотя мужчина не признавал свою вину, он признал, что скачал и хранил более 5500 файлов детской порнографии из интернета, но только «в личных целях». Однако, согласно Уголовному кодексу, даже простое хранение детской порнографии карается лишением свободы на срок от 1 до 3 лет.
В этом контексте прокуроры призывают родителей и родственников проявлять бдительность и контролировать как интернет-активность детей (на компьютерах и телефонах), так и их общение с незнакомыми людьми.
