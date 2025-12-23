Главная елка Уфы зажжется 25 декабря

В администрации Уфы сообщили, когда зажжется главная городская новогодняя елка. Торжественное открытие состоится в четверг, 25 декабря, в 17:00 на площади имени Ленина.
В честь этого события организаторы подготовили для жителей и гостей столицы праздничную программу.
Начало положит театрализованное представление под названием «Три желания Деда Мороза», после которого и состоится церемония зажжения огней.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.