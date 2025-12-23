Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аферисты под видом силовиков выманили у жительницы Башкирии 6,5 млн рублей

Мошенники обманули 52-летнюю женщину, угрожая ей уголовным делом.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии 52-летняя жительница Благовещенского района лишилась 6,5 миллионов рублей своих сбережений. Об этом сообщили в МВД пр РБ.

По информации ведомства, все началось осенью 2025 года. На телефон женщины позвонил мужчина, представившийся сотрудником ФСБ. Он заявил, что на нее могут завести уголовное дело по подозрению в финансировании враждебных государств. Чтобы «помочь» избежать ответственности, якобы нужно выполнить ряд указаний.

Вскоре с ней связались новые «специалисты»: на этот раз из Росфинмониторинга и Центробанка. Они сообщили, что аферисты пытаются оформить на ее имя крупные кредиты. Для «защиты» ее средств женщине посоветовали срочно открыть новый банковский счет и перевести туда все свои деньги.

Введенная в состояние паники и доверяя голосам в трубке, женщина в течение нескольких месяцев снимала свои сбережения наличными и через банкоматы переводила огромные суммы на указанные мошенниками счета. Когда все ее деньги закончились, аферисты просто перестали выходить на связь, оставив женщину не только без накоплений, но и с большими долгами.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.