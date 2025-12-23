Аферисты под видом силовиков выманили у жительницы Башкирии 6,5 млн рублей

В Башкирии 52-летняя жительница Благовещенского района лишилась 6,5 миллионов рублей своих сбережений. Об этом сообщили в МВД пр РБ.
По информации ведомства, все началось осенью 2025 года. На телефон женщины позвонил мужчина, представившийся сотрудником ФСБ. Он заявил, что на нее могут завести уголовное дело по подозрению в финансировании враждебных государств. Чтобы «помочь» избежать ответственности, якобы нужно выполнить ряд указаний.
Вскоре с ней связались новые «специалисты»: на этот раз из Росфинмониторинга и Центробанка. Они сообщили, что аферисты пытаются оформить на ее имя крупные кредиты. Для «защиты» ее средств женщине посоветовали срочно открыть новый банковский счет и перевести туда все свои деньги.
Введенная в состояние паники и доверяя голосам в трубке, женщина в течение нескольких месяцев снимала свои сбережения наличными и через банкоматы переводила огромные суммы на указанные мошенниками счета. Когда все ее деньги закончились, аферисты просто перестали выходить на связь, оставив женщину не только без накоплений, но и с большими долгами.
