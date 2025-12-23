Аферисты под видом силовиков выманили у жительницы Башкирии 6,5 млн рублей

Введенная в состояние паники и доверяя голосам в трубке, женщина в течение нескольких месяцев снимала свои сбережения наличными и через банкоматы переводила огромные суммы на указанные мошенниками счета. Когда все ее деньги закончились, аферисты просто перестали выходить на связь, оставив женщину не только без накоплений, но и с большими долгами.