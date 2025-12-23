СМИ: экс-президент Южной Кореи не признал обвинения в отправке БПЛА в КНДР

По версии специального прокурора, Юн Сок Ёль в октябре прошлого года намеренно отправил БПЛА в Пхеньян с целью обострить напряженные отношения с КНДР, что могло бы быть использовано как предлог для введения военного положения. Как указывается в материалах расследования, ключевые подтверждения этих намерений были обнаружены в мобильном телефоне бывшего командующего Контрразведывательного командования вооружённых сил Республики Корея Ё Ин Хёна. В сохранённых записях содержались, в частности, следующие формулировки: «должна возникнуть ситуация военного времени или ситуация, не поддающаяся контролю полицейскими силами», «необходимо создать нестабильную ситуацию или воспользоваться сложившейся возможностью».