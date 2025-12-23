Завершили расследование дела о подготовке теракта в Подмосковье в преддверии Дня Победы

«Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве во взаимодействии с УФСБ России по городу Москве и Московской области и ГУПЭ МВД России завершено расследование уголовного дела в отношении Андрея Бызова, внесенного в реестр экстремистов и террористов. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), ч. 1 ст. 30 п. “а” ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта)», — говорится в сообщении.