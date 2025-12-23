Ричмонд
В Подмосковье драка между тремя мужчинами закончилась стрельбой

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали двух участников драки со стрельбой в деревне Головинки. Третий участник конфликта пострадал и был госпитализирован, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска совместно с госавтоинспекторами ОМВД в кратчайшие сроки была остановлена машина злоумышленников, а сами они доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сказали в пресс-службе, добавив, что ими оказались двое 30-летних местных жителей.

Инцидент произошел около одного из домов на улице Запрудный Тупик. Между тремя мужчинами произошла потасовка, в ходе которой один из ее участников выстрелил в оппонента несколько раз из травматического пистолета, после чего скрылся на автомобиле вместе с еще одним правонарушителем.

«27-летний пострадавший с телесными повреждениями госпитализирован», — добавили в главке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.