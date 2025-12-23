В Белгородской области при ударе БПЛА по автомобилю погибли три человека

«Вчера в районе села Грушевка при атаке FPV-дрона на автомобиль погибли трое мужчин. У четвертого мужчины, который находился с погибшими в автомобиле, минно-взрывная травма, осколочное ранение руки и ушиб ноги», — написали в оперштабе.
Отмечается, что пострадавшему оказана медицинская помощь, лечение он продолжает амбулаторно.
В результате атаки БПЛА автомобиль сгорел.
