Россиянину отказали в выезде из Эстонии из-за кроссовок за 92 тыс. руб

Сообщается, что 16 декабря 39-летний гражданин РФ и Финляндии хотел выехать в Россию из Европы через Нарвский таможенный пункт, однако при досмотре автомобиля сотрудники таможни нашли в его багаже пару кроссовок Brunello Cucinelli стоимостью порядка тысячи евро (92 тысячи рублей).