Россиянину отказали в выезде из Эстонии из-за кроссовок за 92 тыс. руб

Мужчину не пропустили в Россию из Европы через Нарвский таможенный пункт.

Источник: Аргументы и факты

Эстонские таможенники отказались пропустить российского гражданина через границу из-за слишком дорогих кроссовок, пишет Telegram-канал Baltnews.

Сообщается, что 16 декабря 39-летний гражданин РФ и Финляндии хотел выехать в Россию из Европы через Нарвский таможенный пункт, однако при досмотре автомобиля сотрудники таможни нашли в его багаже пару кроссовок Brunello Cucinelli стоимостью порядка тысячи евро (92 тысячи рублей).

Таможенники посчитали, что обувь является предметом роскоши, который подпадает под санкции Евросоюза, и не позволили ему провезти кроссовки, развернув мужчину на границе.

Отмечается, что россиянин собирается обжаловать это решение через правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что на границе между Россией и Эстонией в районе Нарвы наблюдается предновогодний ажиотаж. У контрольно‑пропускного пункта скопились значительные очереди из людей, стремящихся попасть на территорию РФ перед наступлением праздников.

