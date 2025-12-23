Флаг Курганской области на легендарном танке в ЛНР. Видео

Курганцы установили флаг своего региона на танке в Луганске.
Флаг Курганской области установили на легендарном танке недалеко от Луганска в знак памяти героев СВО. Танк служит памятником танкистам, которые сражались не отступая. Об этом рассказал руководитель проекта «Добрая земля» в сообществе во Вконтакте Александр Пылков.
«Недалеко от Луганска стоит легендарный танк, памятник танкистам, которые сражались, не отступали и не сдавались. В честь всех наших героев мы установили на этом танке флаг Курганской области. Теперь он гордо развивается рядом с другими флагами — как символ мужества, сплоченности и верности Отчизне», — делится событием Пылков.
Уроженцы из Курганской области выполняют свой долг в зоне специальной военной операции. Активно участвуют курганцы в оказании всесторонней поддержки бойцам СВО и в тылу. По словам общественников, Курганская область считается одной из лучших по объему и качеству гуманитарной помощи.
Ранее в Курганской области уже подчеркивали преемственность воинской славы: 9 декабря в Кургане прошла церемония возложения цветов к Вечному огню в честь Дня Героев Отечества с участием руководства региона, силовых структур, ветеранов и участников СВО. Тогда власти напомнили, что регион дал стране десятки Героев и тысячи награжденных, а также выразили признательность нынешним военнослужащим.