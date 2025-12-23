Флаг Курганской области на легендарном танке в ЛНР. Видео

«Недалеко от Луганска стоит легендарный танк, памятник танкистам, которые сражались, не отступали и не сдавались. В честь всех наших героев мы установили на этом танке флаг Курганской области. Теперь он гордо развивается рядом с другими флагами — как символ мужества, сплоченности и верности Отчизне», — делится событием Пылков.