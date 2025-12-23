Семья из 18 человек, ехавшая на похороны с гробом, застряла в снегах Иркутской области

Семья из 18 человек, ехавшая на похороны с гробом на руках, застряла в снежных заносах по дороге в село Онгурен Иркутской области. Об этом сообщил telegram-канал Mash. По его данным, три автомобиля с людьми направлялись в труднодоступное прибайкальское село, когда колонна увязла в снегу на зимней дороге и не смогла продолжить движение.