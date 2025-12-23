Семья из 18 человек, ехавшая на похороны с гробом, застряла в снегах Иркутской области

Семья, ехавшая на похороны с гробом, застряла на трассе в Иркутской области.
Семья из 18 человек, ехавшая на похороны с гробом на руках, застряла в снежных заносах по дороге в село Онгурен Иркутской области. Об этом сообщил telegram-канал Mash. По его данным, три автомобиля с людьми направлялись в труднодоступное прибайкальское село, когда колонна увязла в снегу на зимней дороге и не смогла продолжить движение.
«Семья из 18 человек, ехавшая на похороны с гробом на руках, застряла в снегах Иркутской области. Три машины с людьми добирались в село Онгурен, название которого переводится как “конец пути”», — передают авторы канала.
По их данным, ситуация осложнилась сильным морозом и удаленностью от населенных пунктов. Люди были вынуждены оставаться в машинах и ждать помощи спасателей. Водителям приходилось постоянно держать двигатели заведенными, чтобы пассажиры не замерзли — среди них были старики и дети. Через сутки спасатели нашли семью и помогли им добраться до пункта назначения.
Онгурен расположен в отдаленном районе на берегу Байкала, а его название в переводе означает «конец пути». Зимой дорога туда проходит по труднопроходимым заснеженным трассам, что затрудняет проезд в непогоду.