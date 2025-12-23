Семья везла гроб на похороны и застряла под Иркутском по дороге в «Конец пути»

Семья из 18 человек везла гроб на похороны и застряла в Иркутской области из-за большого количества снега. Три автомобиля с людьми пытались добраться до села Онгурен, название которого переводится как «Конец пути». Об этом во вторник, 23 декабря, сообщили в Telegram-канале Mash.