Семья везла гроб на похороны и застряла под Иркутском по дороге в «Конец пути»

Семья из 18 человек везла гроб на похороны и застряла в Иркутской области из-за большого количества снега. Три автомобиля с людьми пытались добраться до села Онгурен, название которого переводится как «Конец пути». Об этом во вторник, 23 декабря, сообщили в Telegram-канале Mash.
По информации канала, водителям приходилось постоянно держать двигатели включенными, чтобы пассажиры не замерзли — среди них находились пожилые люди и дети.
— Пропавшие дважды подавали запрос о помощи, спецтехника застревала в снегах. Но через сутки спасателям все же удалось найти пропавших — всех пассажиров вместе с гробом доставили в точку Б — село Онгурен, — говорится в сообщении.
В ноябре десятки автомобилей попали в ДТП после снегопада на Камчатке, скатываясь с обледеневших склонов. Снегопад выпал под влиянием мощного циклона, который обрушился на полуостров. В некоторых районах Камчатки снега выпало в четыре раза больше нормы, образовался гололед.
Ранее массовое ДТП из-за гололеда произошло на трассе в подмосковном Лыткарине. Столкнулись пять автомобилей. Судя по опубликованным кадрам, минимум два из них — большегрузы. Машины получили серьезные внешние повреждения, водитель одного из грузовиков оказался зажат в кабине.