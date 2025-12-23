Киев признал вывод войск из Северска на фоне новостей об окончании СВО: главное к 23 декабря

ВС РФ за последние сутки освободили два населенных пункта в зоне СВО.
Боевые действия на Украине могут завершиться уже в следующем году, причем на условиях, которые будут «чрезвычайно невыгодны» для Киева. Такое мнение выразил обозреватель европейского издания Politico Джейми Деттмер.
На фоне этого сообщения украинское командование официально признало вывод войск из Северска, который перешел под контроль ВС РФ 11 декабря. Кроме того, стало известно, что российская армия освободила Андреевку в Днепропетровской области и Прилипку в Харьковской области. Также российские бойцы активизировали свое наступление в Сумской области. В связи с этим под Сумы был переброшен спецназ Госпогранслужбы Украины. Главные новости о проведении спецоперации на Украине к вечеру 23 декабря — в материале URA.RU.
СВО может завершиться в 2026 году.
Конфликт на Украине может завершиться уже в следующем году, считает журналист Politico Деттмер.
Конфликт на Украине может завершиться в 2026 году на условиях, крайне неблагоприятных для Киева. К этому может привести неудача Евросоюза (ЕС) в попытке согласовать так называемый «репарационный кредит» для Украины. Таким мнением поделился европейский обозреватель издания Politico Джейми Деттмер, подводя итоги прошедшего саммита ЕС.
Как отмечает журналист, отказ Европы от изъятия замороженных российских активов стал ударом для Украины. Странам ЕС будет все труднее обеспечивать поддержку Киеву, а совместный заем европейских государств на сумму 90 млрд евро не покроет всех потребностей Украины.
«Меры поддержки рассчитаны на два года, а этого будет недостаточно, чтобы Киев продолжал боевые действия. Проще говоря, Украине будет нужно от Европы гораздо больше, и блоку будет все сложнее это обеспечить», — сказал Деттмер. Он добавил, что объема кредита, выделенного из бюджетов европейских государств, хватит лишь на первые месяцы 2026 года.
Украина сообщила о выводе войск из Северска.
Украинское командование официально объявило об оставлении подразделениями города Северск, расположенного на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.
«В целях сохранения жизней наших воинов и боеспособности подразделений украинские защитники отошли из населенного пункта», — сказано в сообщении украинского Генштаба. Его слова приводит военкор Котенок в своем telegram-канале.
ВС РФ освободили два населенных пункта.
Российские войска за последние сутки установили контроль над населенными пунктами Андреевка в Днепропетровской области и Прилипка в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
В ведомстве уточнили, что соединения группировки войск «Север» в ходе активных действий заняли населенный пункт Прилипка в Харьковской области. Также отмечается, что подразделения группировки «Восток», развивая наступление в глубину обороны противника, установили контроль над Андреевкой в Днепропетровской области.
В связи с этим министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил поздравление командованию и военнослужащим 36-й отдельной гвардейской мотострелковой Лозовской Краснознаменной бригады в связи с освобождением Андреевки. Руководитель военного ведомства подчеркнул, что проявленные личным составом мужество и стойкость обеспечивают успешное выполнение поставленных боевых задач и играют значимую роль в общем продвижении российской группировки войск.
Что дало российским войскам освобождение Андреевки.
Освобождение Андреевки существенно изменяет баланс сил на южном направлении боевых действий. Этот успех создает условия для наращивания давления на соседний опорный пункт Братское и развития наступления в сторону Терноватого, сообщил Котенок.
Освобождение Андреевки дает ВС РФ возможность развить наступление в регионе.
В то же время другой военкор, Юрий Подоляка, в своем канале отмечает, что именно взятие Терноватого станет поворотным моментом и окончательно изменит расстановку сил в данном регионе. По его данным, российские подразделения охватывают населенный пункт по флангам, а юго-восточнее него соединены ранее захваченные участки форсирования реки Гайчур в единый плацдарм. Подоляка подчеркивает особую стратегическую значимость этого сражения, указывая, что формирование устойчивого плацдарма с опорой на Терноватое создает благоприятные предпосылки для освобождения значительной части оставшейся под контролем противника территории Запорожской области уже в ходе зимней кампании.
Украина перебросила спецназ в Сумскую область, где продвигаются ВС РФ.
Командование ВСУ перебросило в Сумскую область спецназ на фоне сообщений о продвижении российских войск в регионе.
Командование ВСУ осуществило переброску подразделений специального назначения пограничной службы, дислоцированных в Сумы. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на источники в российских силовых структурах. По словам собеседника, речь идет о Краснопольском районе Сумской области.
Кроме того, российские войска впервые за продолжительный период продвинулись на северных территориях Сумской области. Об этом информирует украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на данные проекта Deep State. По имеющейся информации, подразделения ВС России продвинулись в районе населенного пункта Юнаковка, а также в направлении к юго-западу от Северска.
ВСУ оставили без света десятки тысяч жителей Херсонской области.
В результате удара украинских сил по объектам энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались более 60 тысяч жителей в шести районах региона. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. Он отметил, что работы по восстановлению электроэнергии начнутся после стабилизации обстановки в регионе.
Из зоны СВО в гражданскую жизнь вернулись более 160 тысяч человек.
Из зоны проведения специальной военной операции к мирной жизни уже вернулись порядка 167 тысяч участников боевых действий. Об этом сообщил начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков. Он отметил, что эта цифра является значительной, однако в случае завершения спецоперации число вернувшихся ветеранов может возрасти многократно. Новиков подчеркнул, что общие ожидания связаны с достижением победы, после которой домой смогут вернуться значительно больше участников СВО.