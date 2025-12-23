Три человека погибли в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль под Белгородом

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль в селе Грушевка Белгородской области вечером во вторник, 23 декабря. В результате три человека погибли, еще один пострадал.
«В районе села Грушевка при атаке FPV-дрона на автомобиль, к огромному горю, погибли трое мужчин», — написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Мужчина госпитализирован с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями, автомобиль уничтожен. Глава области выразил соболезнования родным погибших.
Киевский режим продолжает подтверждать свою террористическую сущность, пытаясь атаковать гражданскую инфраструктуру в разных регионах РФ. Ранее KP.RU сообщил, что в ночь на 23 декабря было уничтожено 29 украинских БПЛА над разными регионами. Больше всего дронов сбито над Ростовской областью.