Матерный тест дали пройти ученикам в калужской школе

Министерство образования Калужской области уволило заместителя директора по воспитательной работе одной из школ за проведение анкетирования учащихся. Опрос содержал вопросы и ответы с нецензурной лексикой, что вызвало широкий резонанс в соцсетях.

Источник: Life.ru

Ведомство подтвердило, что инцидент действительно был. По данным Минобра, вице-директор, по чьей инициативе проводилось анкетирование, не проверил должным образом содержание материалов и не согласовал их с администрацией учебного заведения.

«На данный момент указанный заместитель директора по воспитательной работе уволен. Директору школы дано указание строго контролировать все анкетирования и исследования в школе. Также запрещено использовать непроверенный контент из открытых источников», — заявили в региональном министерстве.

Ранее Life.ru рассказывал, что в среднеуральске мэр Алексей Стасенок уволил директора школы № 31 Елену Калашникову, посвятившую образовательному учреждению более 40 лет. Это решение вызвало волну протестов. Педагоги и родители встали на защиту руководителя, а несколько учителей сразу после её увольнения подали заявления об уходе.

