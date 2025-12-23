Матерный тест дали пройти ученикам в калужской школе

Ранее Life.ru рассказывал, что в среднеуральске мэр Алексей Стасенок уволил директора школы № 31 Елену Калашникову, посвятившую образовательному учреждению более 40 лет. Это решение вызвало волну протестов. Педагоги и родители встали на защиту руководителя, а несколько учителей сразу после её увольнения подали заявления об уходе.