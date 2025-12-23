Матерный тест дали пройти ученикам в калужской школе

Ведомство подтвердило, что инцидент действительно был. По данным Минобра, вице-директор, по чьей инициативе проводилось анкетирование, не проверил должным образом содержание материалов и не согласовал их с администрацией учебного заведения.
«На данный момент указанный заместитель директора по воспитательной работе уволен. Директору школы дано указание строго контролировать все анкетирования и исследования в школе. Также запрещено использовать непроверенный контент из открытых источников», — заявили в региональном министерстве.
