Экс-депутат Рады рассказал, может ли СВО закончиться в первой половине 2026 года

«Если еще год назад война шла где-то на востоке, а вся остальная Украина жила в обычном режиме, сегодня поле боя — вся Украина. И это принципиально отличает ситуацию сегодняшнюю. Основной вызов у [президента Украины Владимира] Зеленского — это проблемы в тылу, связанные с энергетикой, и он ничего с этим сделать не может», — сказал Килинкаров в беседе с «Ридус».