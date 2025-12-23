Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-депутат Рады рассказал, может ли СВО закончиться в первой половине 2026 года

Бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров высказался о перспективах завершения специальной военной операции в первой половине 2026 года, как это ранее прогнозировали некоторые западные аналитики. Об этом он сообщил в интервью изданию «Ридус».

По мнению Килинкарова, пик эскалации боевых действий придется на праздничный период.

Бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров высказался о перспективах завершения специальной военной операции в первой половине 2026 года, как это ранее прогнозировали некоторые западные аналитики. Об этом он сообщил в интервью изданию «Ридус».

Ранее стало известно, что конфликт на Украине может завершиться в 2026 году на условиях, крайне неблагоприятных для Киева. К этому может привести неудача Евросоюза (ЕС) в попытке согласовать так называемый «репарационный кредит» для Украины. Таким мнением поделился европейский обозреватель издания Politico Джейми Деттмер, подводя итоги прошедшего саммита ЕС.

«Если еще год назад война шла где-то на востоке, а вся остальная Украина жила в обычном режиме, сегодня поле боя — вся Украина. И это принципиально отличает ситуацию сегодняшнюю. Основной вызов у [президента Украины Владимира] Зеленского — это проблемы в тылу, связанные с энергетикой, и он ничего с этим сделать не может», — сказал Килинкаров в беседе с «Ридус».

Как отметил бывший депутат Верховной рады, масштабным ударам подвергается энергетическая инфраструктура. В результате значительная часть объектов по выработке электроэнергии выведена из строя, и у Киева нет реальных возможностей для их восстановления.

По его оценке, наибольшее обострение боевых действий ожидается в период праздничных дней. «В праздничные дни будет пик эскалации боев и атак на энергетическую систему, чтобы принудить украинскую сторону сесть за стол переговоров и договориться», — поделился своим мнением экс-депутат Рады.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше