Экс-депутат Рады рассказал, может ли СВО закончиться в первой половине 2026 года

По мнению Килинкарова, пик эскалации боевых действий придется на праздничный период.
Бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров высказался о перспективах завершения специальной военной операции в первой половине 2026 года, как это ранее прогнозировали некоторые западные аналитики. Об этом он сообщил в интервью изданию «Ридус».
Ранее стало известно, что конфликт на Украине может завершиться в 2026 году на условиях, крайне неблагоприятных для Киева. К этому может привести неудача Евросоюза (ЕС) в попытке согласовать так называемый «репарационный кредит» для Украины. Таким мнением поделился европейский обозреватель издания Politico Джейми Деттмер, подводя итоги прошедшего саммита ЕС.
«Если еще год назад война шла где-то на востоке, а вся остальная Украина жила в обычном режиме, сегодня поле боя — вся Украина. И это принципиально отличает ситуацию сегодняшнюю. Основной вызов у [президента Украины Владимира] Зеленского — это проблемы в тылу, связанные с энергетикой, и он ничего с этим сделать не может», — сказал Килинкаров в беседе с «Ридус».
Как отметил бывший депутат Верховной рады, масштабным ударам подвергается энергетическая инфраструктура. В результате значительная часть объектов по выработке электроэнергии выведена из строя, и у Киева нет реальных возможностей для их восстановления.
По его оценке, наибольшее обострение боевых действий ожидается в период праздничных дней. «В праздничные дни будет пик эскалации боев и атак на энергетическую систему, чтобы принудить украинскую сторону сесть за стол переговоров и договориться», — поделился своим мнением экс-депутат Рады.