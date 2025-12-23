Россиянин перевел мошенникам 820 тысяч рублей, пытаясь заказать проститутку

В январе текущего года мужчина из Москвы вызвал девушку легкого поведения, но к нему никто не приехал. На следующий день он стал получать звонки с незнакомых номеров. Сначала ему сообщили, что у них якобы «сломалась касса», затем последовали угрозы в адрес самого мужчины и его близких. Чтобы остановить эти звонки, он перевел сутенерам 926 тысяч рублей, после чего обратился в полицию.