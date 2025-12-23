Россиянин перевел мошенникам 820 тысяч рублей, пытаясь заказать проститутку

Житель Пензенской области стал жертвой мошенников, пытаясь заказать проститутку через интернет. Молодой человек перевел злоумышленникам 822 тысячи рублей. Об этом во вторник, 23 декабря, сообщили в региональном управлении МВД России.
По информации ведомства, 18-летний житель Сердобского района нашел объявление об интимных услугах в Сети и решил позвонил по указанному номеру, чтобы договориться о встрече.
— Для оплаты услуг ему было предложено перевести восемь тысяч рублей на банковскую карту незнакомца, что он и сделал. После этого злоумышленник позвонил заявителю и потребовал еще 49 тысяч рублей, якобы для защиты девушки. В дальнейшем под различными предлогами он перевел еще 765 тысяч рублей, — говорится в сообщении.
Когда незнакомец перестал выходить на связь, молодой человек осознал, что стал жертвой обмана. По факту мошенничества возбудили уголовное дело, полиция разыскивает злоумышленника, ему может грозить до шести лет тюрьмы, передает Telegram-канал пензенского УМВД.
В январе текущего года мужчина из Москвы вызвал девушку легкого поведения, но к нему никто не приехал. На следующий день он стал получать звонки с незнакомых номеров. Сначала ему сообщили, что у них якобы «сломалась касса», затем последовали угрозы в адрес самого мужчины и его близких. Чтобы остановить эти звонки, он перевел сутенерам 926 тысяч рублей, после чего обратился в полицию.