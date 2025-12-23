Российский рабочий погиб в Южной Корее при падении с крыши фермы

Инцидент случился 22 декабря в волости Сольсон города Ичхон. Россиянин, которому было от 50 до 60 лет, находился на крыше коровника. Он устанавливал электрическое оборудования. Во время спуска он упал с высоты 4 метров. На месте происшествия была зафиксирована остановка сердца, и мужчину срочно доставили в ближайшую больницу.