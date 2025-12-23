Российский рабочий погиб в Южной Корее при падении с крыши фермы

Гражданин России, работавший на ферме в Южной Корее, погиб, упав с крыши сельскохозяйственного здания в провинции Кёнгидо. Об этом сообщает The Hankyoreh.
Инцидент случился 22 декабря в волости Сольсон города Ичхон. Россиянин, которому было от 50 до 60 лет, находился на крыше коровника. Он устанавливал электрическое оборудования. Во время спуска он упал с высоты 4 метров. На месте происшествия была зафиксирована остановка сердца, и мужчину срочно доставили в ближайшую больницу.
По информации издания, россиянин упал, когда начал спускаться. Полиция предполагает, что он мог потерять равновесие по неизвестной причине. Сейчас начата проверка соблюдения правил безопасности на рабочем месте.
Мужчина работал в компании, специализирующейся на техническом обслуживании животноводческих ферм.
Ранее сообщалось, что в китайском городе Наньян 15-летний подросток по имени Огава выжил после падения с 18-го этажа.