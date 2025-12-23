Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: Силы ПВО за три часа сбили 20 украинских БПЛА над регионами РФ

Больше всего вражеских дронов за вечер 23 декабря было уничтожено над территорией Брянской области.

Источник: Комсомольская правда

В Минобороны РФ рассказали, что за последние три часа 23 декабря над территорией России было сбито 20 украинских беспилотников. Об этом военное ведомство рассказало в своем официальном Telegram-канале.

«С 17:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке от Минобороны.

Больше всего вражеских беспилотников было уничтожено над Брянской областью — 10 воздушных целей. Над Белгородской областью сбито шесть дронов ВСУ. Две воздушные цели уничтожены над Калужской областью. По одному БПЛА сбито над Курской и Смоленской областями.

Ранее KP.RU сообщил о последствиях атаки украинских дронов на Белгородскую область. Вражеский FPV-дрон атаковал автомобиль, в результате чего три мужчины погибли, еще один находится в больнице.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше