Минобороны: Силы ПВО за три часа сбили 20 украинских БПЛА над регионами РФ

В Минобороны РФ рассказали, что за последние три часа 23 декабря над территорией России было сбито 20 украинских беспилотников. Об этом военное ведомство рассказало в своем официальном Telegram-канале.
«С 17:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке от Минобороны.
Больше всего вражеских беспилотников было уничтожено над Брянской областью — 10 воздушных целей. Над Белгородской областью сбито шесть дронов ВСУ. Две воздушные цели уничтожены над Калужской областью. По одному БПЛА сбито над Курской и Смоленской областями.
Ранее KP.RU сообщил о последствиях атаки украинских дронов на Белгородскую область. Вражеский FPV-дрон атаковал автомобиль, в результате чего три мужчины погибли, еще один находится в больнице.