В Карелии суд оштрафовал пенсионерку из-за отказа встать во время гимна РФ

Суд оштрафовал жительницу Карелии Галину Исподину на 2000 рублей, признав ее виновной в неуважении к государственному гимну.
Решение об этом 23 декабря принял мировой судья участка № 1 Медвежьегорского, следует из судебных документов.
Как сообщили местные СМИ, инцидент произошел 30 сентября на сессии депутатов округа. Женщина «отказалась вставать во время исполнения гимнов России и Карелии» и при этом продолжила «сидеть, уткнувшись в телефон».
Женщину обвинили в нарушении порядка официального использования государственных символов РФ (ст. 17.10 КоАП РФ). При этом Исподина не считает себя виновной, в свое поведение она объяснила тем, что не могла встать из-за недавно перенесенных операций.
Отметим, в 2024 году Исподину уже штрафовали за дискредитацию ВС РФ из-за постов в соцсетях.
Ранее сообщалось, что в Петербурге оштрафовали на 30 тыс. рублей иностранца Нурлана Акинжанова, который в ноябре 2025 года ворвался на радиостанцию «Шок» и в прямом эфире высказал суждения, дискредитирующие действия армии России.