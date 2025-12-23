Угрозу атаки БПЛА объявили в Липецкой области

«Объявлен красный уровень “Угроза атаки БПЛА” для Липецкой области», — говорится в официальном сообщении.
Ранее российская ПВО нейтрализовала 15 украинских беспилотников. Согласно информации Минобороны, в результате атаки были уничтожены беспилотники самолётного типа. Большинство целей (14 единиц) сбито над территорией Белгородской области, ещё одна — над Воронежской.
