Угрозу атаки БПЛА объявили в Липецкой области

ГУ МЧС России по Липецкой области объявило на территории региона угроза атаки БПЛА. Соответствующее предупреждение с присвоением красного уровня угрозы опубликовала пресс-служба ведомства.

Источник: Life.ru

«Объявлен красный уровень “Угроза атаки БПЛА” для Липецкой области», — говорится в официальном сообщении.

Ранее российская ПВО нейтрализовала 15 украинских беспилотников. Согласно информации Минобороны, в результате атаки были уничтожены беспилотники самолётного типа. Большинство целей (14 единиц) сбито над территорией Белгородской области, ещё одна — над Воронежской.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

