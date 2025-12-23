Трое мужчин погибли при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по автомобилю с четырьмя мужчинами внутри. Это произошло в районе села Грушевка Волоконовского округа Белгородской области. Трое из них погибли на месте. Об этом во вторник, 23 декабря, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, еще одному мирному жителю удалось выжить. Он получил минно-взрывную травму, осколочное ранение руки и ушиб ноги. Ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.
— Искренние соболезнования родным и близким погибших, — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Утром в результате беспилотной атаки в промзоне Буденновска Ставропольского края начался пожар. По данным губернатора региона Владимира Владимирова, никто не пострадал.
19 декабря в результате атаки украинских беспилотников в Ростове-на-Дону в нескольких районах пропало электричество. Также в городе загорелась хозяйственная постройка, пожар потушили.