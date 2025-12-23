Трое мужчин погибли при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по автомобилю с четырьмя мужчинами внутри. Это произошло в районе села Грушевка Волоконовского округа Белгородской области. Трое из них погибли на месте. Об этом во вторник, 23 декабря, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.