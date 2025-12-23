Ричмонд
Shot: Cамолет НАТО провел разведку у границ России в районе Мурманска

Cамолет НАТО провел разведку у границ России в районе Мурманска: в зоне Кольского полуострова работал противолодочный Boeing P-8 Poseidon ВМС США. Об этом во вторник, 23 декабря, сообщили в Telegram-канале Shot.

По информации канала, борт вылетел из Исландии и производил полет на высоте 8,5 километра.

Самолет предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок в районе патрулирования, разведки и участия в противокорабельных и спасательных операциях, передает Shot.

18 декабря американский разведывательный беспилотник летал в акватории Черного моря. Как отметили в Shot, БПЛА США RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE10 летал кругами со стороны Севастополя, он вел разведку в районе Крыма.

8 декабря над акваторией Черного моря также кружил самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint британских Военно-Воздушных сил. Из-за его присутствия самолету авиакомпании «Победа» пришлось повысить высоту полета на 300 метров.

При этом ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская сторона продолжает делиться с Украиной разведывательной информацией.

