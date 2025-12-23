В Лувре закрыли решеткой окно, через которое в музей проникли грабители

Грабители проникли в музей 19 октября и похитили девять ювелирных украшений, включая тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из изделий — поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо — позднее было найдено и возвращено в музей. Общий ущерб от ограбления оценивается в 88 млн евро. Несколько подозреваемых были задержаны, пятерым из них предъявлены обвинения.