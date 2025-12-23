В Лувре закрыли решеткой окно, через которое в музей проникли грабители

Окно парижского Лувра, через которое в октябре в музей проникли грабители, защитили металлической решеткой, сообщают французские СМИ со ссылкой на агентство AFP.
Как уточняется, решетку установили во вторник утром при помощи автовышки. Речь идет об окне, через которое 19 октября злоумышленники проникли в музей и похитили ценные ювелирные изделия. Установка решетки стала одной из экстренных мер по усилению безопасности после ограбления.
Заместитель директора Лувра Франсис Штайнбок сообщил, что работы планировалось завершить до конца года. «Мы обязались сделать это до конца года. Мы также раздумываем о повышении безопасности остальных окон», — приводит его слова агентство.
Ранее газета Parisien писала, что возле Лувра, в том числе под уязвимым окном, были установлены временные уличные ограждения — столбики и барьеры в виде косого креста.
Грабители проникли в музей 19 октября и похитили девять ювелирных украшений, включая тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из изделий — поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо — позднее было найдено и возвращено в музей. Общий ущерб от ограбления оценивается в 88 млн евро. Несколько подозреваемых были задержаны, пятерым из них предъявлены обвинения.
После инцидента Счетная палата Франции рекомендовала руководству Лувра пересмотреть финансовые приоритеты в пользу усиления безопасности, а министр культуры Рашида Дати пообещала принять меры, чтобы подобные происшествия не повторились.