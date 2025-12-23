«Вези меня, мразь»: в Кургане пассажирка такси избила и обматерила водителя, конфликт попал на видео

В Заозерном районе Кургана снят на видео конфликт между пассажиркой и водителем такси. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как женщина в очень грубой форме оскорбляет таксиста и наносит ему удары по лицу и голове. Женщина оказалась недовольна тем, что водитель отказался везти ее до места назначения и начал снимать ее хамство на телефон.