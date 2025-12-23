«Вези меня, мразь»: в Кургане пассажирка такси избила и обматерила водителя, конфликт попал на видео

Конфликт таксиста и пассажирки в Кургане попал на видео.
В Заозерном районе Кургана снят на видео конфликт между пассажиркой и водителем такси. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как женщина в очень грубой форме оскорбляет таксиста и наносит ему удары по лицу и голове. Женщина оказалась недовольна тем, что водитель отказался везти ее до места назначения и начал снимать ее хамство на телефон.
«Это новая звезда YouTube и Rutube. Эпизод “Курган. Вези меня, мразь”. А таксист — воспитанный мужик, как он только это выдерживает», — комментируют пользователи в соцсетях. Запись была опубликована в telegram-канале «ЧП Курган».
На видео женщина возмущается тем, что водитель фиксирует ее агрессию на телефон. И параллельно разговаривает по телефону, жалуясь собеседнику на действия водителя, не стесняясь в выражениях.
«Что ты снимаешь? Ты зачем сюда приехал? У тебя нет выбора!» — кричит она, вновь набрасываясь на таксиста с отборной матерщиной. В ответ водитель пообещал написать на нее заявление в полицию.
Подобный инцидент уже происходил ранее. В 2020 году в Москве пассажирка также напала на водителя такси с кулаками. На видеозаписи, разошедшейся по сети, девушка громко оскорбляла таксиста и требовала немедленной доставки до нужного адреса.
«Вези меня, мразь! Меня люди ждут! Вези, а то люди сейчас сюда подъедут, тварь», — кричала она тогда.
Позднее стало известно, что героиней того ролика была Яна Данькова. Она окончила Томский политехнический университет по специальности «управление персоналом», в 2013 году стала победительницей конкурса «Мисс Томск». В настоящее время, переехав в Москву из Сибири, Данькова работает фитнес-тренером.