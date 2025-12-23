Три человека погибли при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области

ЧП произошло в районе села Грушевка. БПЛА типа FPV атаковал легковую машину, которая после попадания была полностью уничтожена огнём. Личности трёх погибших мужчин удалось установить только сегодня. Губернатор выразил искренние соболезнования их родным.
Четвёртый мужчина, находившийся в том же автомобиле, выжил. У него диагностирована минно-взрывная травма, осколочное ранение руки и ушиб ноги. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, сейчас он продолжает амбулаторное лечение.
Ранее сообщалось, что в результате атак беспилотников ВСУ в Грайворонском городском округе Белгородской области погиб один человек и пострадали десять. В результате инцидентов повреждены остекление в жилых домах, автомобили и здание социального объекта.
