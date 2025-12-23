Ричмонд
Три человека погибли при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил трагические подробности вчерашнего инцидента в Волоконовском округе. По его данным, в результате атаки беспилотника на автомобиль погибли три человека.

Источник: Life.ru

ЧП произошло в районе села Грушевка. БПЛА типа FPV атаковал легковую машину, которая после попадания была полностью уничтожена огнём. Личности трёх погибших мужчин удалось установить только сегодня. Губернатор выразил искренние соболезнования их родным.

Четвёртый мужчина, находившийся в том же автомобиле, выжил. У него диагностирована минно-взрывная травма, осколочное ранение руки и ушиб ноги. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, сейчас он продолжает амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что в результате атак беспилотников ВСУ в Грайворонском городском округе Белгородской области погиб один человек и пострадали десять. В результате инцидентов повреждены остекление в жилых домах, автомобили и здание социального объекта.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

