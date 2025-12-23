Тело известного блогера Дэвида Адама Уильямса нашли в США

Перед тем как стать популярным на YouTube, Уильямс работал в сфере розничной торговли около 20 лет. Затем он решил оставить свою работу, чтобы путешествовать и создавать видео. Он стал известен как один из первых контент-креаторов на платформе YouTube. Свое творчество он начал в начале 2010-х годов, а в 2012 году запустил ежедневный влог-канал под названием The Daily Woo.