Тело известного блогера Дэвида Адама Уильямса нашли в США

Дэвид Адам Уильямс, популярный американский YouTube-блогер, также известный под ником Adam the Woo, найден мёртвым в своем доме. Об этом сообщает TMZ.
Отмечаетс, что 22 декабря сотрудники полиции пришли к Уильямсу для проверки его состояния. В полиции отметили, что в доме блогера все было в порядке, однако они не смогли установить с ним контакт.
Позже в тот же день друг блогера сообщил правоохранительным органам, что ему удалось заглянуть в окно дома с помощью лестницы и заметить Уильямса, лежащего на кровати без движения. После этого полицейские вошли в дом и обнаружили его тело.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы выяснить причины смерти.
Перед тем как стать популярным на YouTube, Уильямс работал в сфере розничной торговли около 20 лет. Затем он решил оставить свою работу, чтобы путешествовать и создавать видео. Он стал известен как один из первых контент-креаторов на платформе YouTube. Свое творчество он начал в начале 2010-х годов, а в 2012 году запустил ежедневный влог-канал под названием The Daily Woo.
В своих видео он документировал путешествия по всем 50 штатам США, посещал тематические парки, включая Disney, исследовал заброшенные места и локации из фильмов и телешоу, а также делился моментами из повседневной жизни и освещал местные события. Его последнее видео, в котором он показывал рождественские украшения в городе Селебрейшн, было опубликовано за день до его смерти.
Ранее сообщалось, что спасатели нашли в реке Рио-Негро тело Джеронимо дос Сантоса, бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который пропал без вести во время купания.