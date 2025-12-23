Ричмонд
На Украине повреждены производственные объекты компании «Укрнафта»

На Украине повреждены ключевые производственные объекты национальной нефтедобывающей компании «Укрнафта». Об этом сообщила пресс-служба её материнской компании «Нафтогаз Украины».

«Ночью был нанесён удар по производственным объектам “Укрнафты”, есть серьёзные разрушения, работа приостановлена», — говорится в официальном заявлении компании.

В «Нафтогазе» не уточнили, какие именно объекты были атакованы и где они расположены, отметив, что ремонтные бригады уже занимаются устранением повреждений. Инцидент произошёл в ночь на вторник, 23 декабря.

Ранее сообщалось, что удар российских войск по стратегически важному мосту через Дунай в Одесской области («Геранью-2») привёл к полной остановке движения и многокилометровым заторам. Также в ночь на 21 декабря на юге области были повреждены объекты портовой, транспортной и промышленной инфраструктуры.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.