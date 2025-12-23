На Украине повреждены производственные объекты компании «Укрнафта»

Ранее сообщалось, что удар российских войск по стратегически важному мосту через Дунай в Одесской области («Геранью-2») привёл к полной остановке движения и многокилометровым заторам. Также в ночь на 21 декабря на юге области были повреждены объекты портовой, транспортной и промышленной инфраструктуры.