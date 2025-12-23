За три часа сбито 20 украинских беспилотников над пятью регионами РФ

По данным ведомства, с 17:00 до 20:00 по московскому времени дежурные средства ПВО уничтожили беспилотные летательные аппараты самолётного типа над территориями пяти регионов. Больше всего целей сбито над Брянской областью — 10 единиц.
Также воздушные цели были нейтрализованы над Белгородской (6 единиц), Калужской (2 единицы), Курской (1 единица) и Смоленской (1 единица) областями. Всего за указанный период было перехвачено два десятка БПЛА.
Ранее Life.ru сообщал, что российские средства ПВО отразили массированную атаку беспилотников, которая продолжалась несколько часов. Дежурными расчётами был уничтожен 21 украинский дрон самолётного типа.
