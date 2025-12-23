Ричмонд
За три часа сбито 20 украинских беспилотников над пятью регионами РФ

Российские силы противовоздушной обороны за три часа сбили 20 украинских беспилотников. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Источник: Life.ru

По данным ведомства, с 17:00 до 20:00 по московскому времени дежурные средства ПВО уничтожили беспилотные летательные аппараты самолётного типа над территориями пяти регионов. Больше всего целей сбито над Брянской областью — 10 единиц.

Также воздушные цели были нейтрализованы над Белгородской (6 единиц), Калужской (2 единицы), Курской (1 единица) и Смоленской (1 единица) областями. Всего за указанный период было перехвачено два десятка БПЛА.

Ранее Life.ru сообщал, что российские средства ПВО отразили массированную атаку беспилотников, которая продолжалась несколько часов. Дежурными расчётами был уничтожен 21 украинский дрон самолётного типа.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

