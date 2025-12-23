В ЯНАО на месте сгоревшего дома в Тарко-Сале ведется круглосуточное дежурство

Спасатели полностью ликвидировали огонь.
В Тарко-Сале (ЯНАО) место сгоревшего дома на улице Авиаторов находится на контроле. Как сообщил глава Пуровского района Кирилл Трапезников, здесь ведется круглосуточное дежурство, угрозы возгорания для соседних домов нет.
«Сегодня на месте работали 10 человек и 4 единицы техники. Осуществляется круглосуточное дежурство, угрозы для соседних домов нет», — сообщает Трапезников в telegram-канале.
Как подчеркнул мэр, с каждым пострадавшим ведется индивидуальная работа. Также некоторые семьи на сопровождение взяли организации города.
Пожар в жилом доме на улице Авиаторов, 9 в Тарко-Сале произошел утром 22 декабря. После разбора конструкций спасатели обнаружили тело человека. Его личность устанавливается. В тяжелом состоянии было госпитализировано шесть жильцов, в том числе трое детей.