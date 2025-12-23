В ЯНАО на месте сгоревшего дома в Тарко-Сале ведется круглосуточное дежурство

Пожар в жилом доме на улице Авиаторов, 9 в Тарко-Сале произошел утром 22 декабря. После разбора конструкций спасатели обнаружили тело человека. Его личность устанавливается. В тяжелом состоянии было госпитализировано шесть жильцов, в том числе трое детей.