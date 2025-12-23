Ричмонд
Под Иркутском спасли 18 человек с гробом, застрявших на «конце пути» из-за пурги

Семья из 18 человек застряла в снегах Иркутской области, направляясь на похороны. Они везли гроб в село Онгурён, которое в переводе с бурятского означает «конец пути», пишет Ircity.

Автомобили застрявшего по пути на похороны семейства. Видео © Telegram / IrCity.ru | Новости Иркутска | Байкала | Ангарска | Братска.

Инцидент случился 18 декабря: люди ехали на трёх машинах, когда их застала метель. Семейство с детьми и пенсионерами пряталось от холода в автомобилях, двигатели которых не глушились. Так им пришлось провести ночь при температуре −20 градусов.

Спасателям дважды поступал сигнал о помощи, но из-за снежных заносов техника тоже застревала. Через сутки сотрудники МЧС всё же смогли добраться до пленников пурги. Всё закончилось хорошо — вся семья и гроб доехали до Онгурёна.

Ранее на трассе «Тамбов — Пенза» произошло массовое ДТП с участием более 20 машин. Пострадали четыре взрослых и ребёнок. Прокуратура начала проверку работы дорожных служб, чтобы выяснить, соблюдались ли правила зимнего содержания трассы, и не привело ли это к аварии. По итогам проверки обещают принять меры, чтобы подобное не повторялось.

