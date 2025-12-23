Под Иркутском спасли 18 человек с гробом, застрявших на «конце пути» из-за пурги

Ранее на трассе «Тамбов — Пенза» произошло массовое ДТП с участием более 20 машин. Пострадали четыре взрослых и ребёнок. Прокуратура начала проверку работы дорожных служб, чтобы выяснить, соблюдались ли правила зимнего содержания трассы, и не привело ли это к аварии. По итогам проверки обещают принять меры, чтобы подобное не повторялось.