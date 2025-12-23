В городе ХМАО загорелось здание ТЦ

Из здания самостоятельно эвакуировалось два человека.
В Нягани (ХМАО) вечером 23 декабря произошел пожар в одном из торговых павильонов ТЦ «Пирамида» на улице Ленина. Как сообщили в окружном Управлении МЧС, из здания самостоятельно эвакуировалось двое человек.
«Силы и средства Октябрьского местного пожарно-спасательного гарнизона реагировали на сообщение о пожаре в здании ТЦ “Пирамида”, по адресу: г. Нягань, ул. Ленина, стр. 50. На первом этаже произошло возгорание внутри торгового павильона. Из здания самостоятельно эвакуировались два человека», — сообщает пресс-служба ведомства.
Пожар был ликвидирован на площади в 20 квадратных метров. Уточняется, что пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.