В городе ХМАО загорелось здание ТЦ

«Силы и средства Октябрьского местного пожарно-спасательного гарнизона реагировали на сообщение о пожаре в здании ТЦ “Пирамида”, по адресу: г. Нягань, ул. Ленина, стр. 50. На первом этаже произошло возгорание внутри торгового павильона. Из здания самостоятельно эвакуировались два человека», — сообщает пресс-служба ведомства.