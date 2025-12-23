Пропала связь с вылетевшим из Анкары самолетом с начальником генштаба Ливии

Связь с частным самолетом Falcon 50, вылетевшим из Анкары в Триполи, была потеряна вскоре после взлета, сообщают турецкие и международные СМИ.
Воздушное судно внезапно исчезло с экранов радаров после вылета из международного аэропорта Анкары Эсенбога. Отмечается, что на борту самолета, предположительно, находился начальник Генерального штаба ливийской армии. Эта информация официально не подтверждена.
Телеканал NTV сообщил, что после инцидента аэропорт Анкары был временно закрыт для воздушного сообщения. По данным канала, другие подробности на данный момент не приводятся. В свою очередь, Habertürk сообщил о закрытии воздушного пространства над Анкарой в связи с происшествием.
Турецкие СМИ также не исключают версию возможного крушения самолета в районе Хаймана недалеко от Анкары. Ранее в этот же день начальник Генерального штаба Турции Сельчук Байрактароглу провел встречу с начальником генштаба Ливии Мухаммедом Али аль-Хаддадом.
Ранее сообщалось, что в результате крушения самолёта King Air военно-морских сил Мексики в американском штате Техас погибли пять человек, двоим удалось выжить, ещё один находившийся на борту числится пропавшим.