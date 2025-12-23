В Казахстане арестован главный редактор информационного агентства КазТАГ

Известно, что досудебное расследование в отношении сотрудников редакции КазТАГ инициировано на основании письменного заявления представителя частной компании, который указал на неоднократное распространение заведомо ложной информации. Отмечается, что это привело к значительному ущербу для деловых интересов и репутации компании.