В Казахстане арестован главный редактор информационного агентства КазТАГ

В Казахстане задержан главный редактор информационного агентства КазТАГ Амир Касенов. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Алматы.
Известно, что досудебное расследование в отношении сотрудников редакции КазТАГ инициировано на основании письменного заявления представителя частной компании, который указал на неоднократное распространение заведомо ложной информации. Отмечается, что это привело к значительному ущербу для деловых интересов и репутации компании.
В пресс-службе уточнили, что следственные действия проводились поэтапно, в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства.
С учётом собранных материалов и стадии расследования 23 декабря 2025 года главный редактор КазТАГ был помещён в изолятор временного содержания департамента полиции Астаны.
