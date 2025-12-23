Ричмонд
В Казахстане арестован главный редактор информационного агентства КазТАГ

В Казахстане задержали главного редактора информационного агентства КазТАГ Амира Касенова.

Источник: Аргументы и факты

В Казахстане задержан главный редактор информационного агентства КазТАГ Амир Касенов. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Алматы.

Известно, что досудебное расследование в отношении сотрудников редакции КазТАГ инициировано на основании письменного заявления представителя частной компании, который указал на неоднократное распространение заведомо ложной информации. Отмечается, что это привело к значительному ущербу для деловых интересов и репутации компании.

В пресс-службе уточнили, что следственные действия проводились поэтапно, в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства.

С учётом собранных материалов и стадии расследования 23 декабря 2025 года главный редактор КазТАГ был помещён в изолятор временного содержания департамента полиции Астаны.

