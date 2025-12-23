Ричмонд
Потеряна связь с самолетом главы Генштаба Ливии

Турецкие диспетчеры потеряли связь с частным самолетом, взлетевшим из аэропорта Анкара Эсенбога, на борту которого находится начальник Генерального штаба Ливии Мохаммед Али Аль-Хаддад и его делегация.

Как сообщает турецкий телеканал NTV, известно, что связь с самолетом Falcon Air, использовавшимся для частных рейсов, была потеряна вскоре после взлета. Воздушное пространство над Анкарой сейчас закрыто для полетов.

Аль-Хаддад сегодня встречался с министром обороны Турции Яшаром Гюлером и своим турецким коллегой генералом Сельчуком Байрактароглу.