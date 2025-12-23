Грету Тунберг арестовали в Лондоне на протесте в поддержку Палестины

Ранее Грета Тунберг уже участвовала в массовом шествии в поддержку Палестины в Риме. Тогда она вместе со спецдокладчиком ООН прошла в колонне от Колизея, держа плакаты с критикой действий Израиля. Акция была приурочена к профсоюзной забастовке, и её участники также требовали прекратить сотрудничество Италии с Израилем.