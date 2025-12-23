Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грету Тунберг арестовали в Лондоне на протесте в поддержку Палестины

Шведская активистка Грета Тунберг арестована в центре Лондона. Это случилось сегодня в ходе участия в акции в поддержку палестинских заключённых, сообщает Associated Press.

Источник: Life.ru

Протестующие, к которым присоединилась Тунберг, объявили голодовку. Они требуют освобождения активистов, задержанных на предыдущих демонстрациях.

Тунберг примкнула к митингу с плакатом в поддержку голодающих активистов и организации Palestine Action, которую британские власти ранее признали террористической.

Ранее Грета Тунберг уже участвовала в массовом шествии в поддержку Палестины в Риме. Тогда она вместе со спецдокладчиком ООН прошла в колонне от Колизея, держа плакаты с критикой действий Израиля. Акция была приурочена к профсоюзной забастовке, и её участники также требовали прекратить сотрудничество Италии с Израилем.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Грета Тунберг: биография и жизнь шведской экоактивистки
Юная участница экологического движения из Швеции Грета Тунберг стала известной миру в 2018 году. Тогда девушка призвала мировую общественность к немедленным действиям против угрожающего планете изменения климата. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше