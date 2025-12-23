Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет с начальником Генштаба Ливии мог разбиться у Анкары

Частный самолет Falcon Air, на борту которого находился начальник Генерального штаба Ливии Мохаммед Али Аль-Хаддад и его делегация, мог разбиться возле Анкары.

Частный самолет Falcon Air, на борту которого находился начальник Генерального штаба Ливии Мохаммед Али Аль-Хаддад и его делегация, мог разбиться возле Анкары. Сначала диспетчеры потеряли связь с самолетом, а потом очевидцы сообщили о сильном взрыве у аэропорта Эсенборга.

Ранее сообщалось, что Аль-Хаддад сегодня встречался с министром обороны Турции Яшаром Гюлером и своим турецким коллегой генералом Сельчуком Байрактароглу. Затем он и члены его делегации вылетели из Анкары в направлении Триполи, но вскоре борт исчез с радаров и связь с ним была потеряна.

Агентство İHA сообщает, что очевидцы говорят о сильном взрыве вблизи аэропорта Эсенбога в Анкаре, вызванном, предварительно, падением самолета в Анкаре, в провинции Хайман.

Сейчас все полеты приостановлены.