Самолет с начальником Генштаба Ливии мог разбиться у Анкары

Частный самолет Falcon Air, на борту которого находился начальник Генерального штаба Ливии Мохаммед Али Аль-Хаддад и его делегация, мог разбиться возле Анкары. Сначала диспетчеры потеряли связь с самолетом, а потом очевидцы сообщили о сильном взрыве у аэропорта Эсенборга.
Ранее сообщалось, что Аль-Хаддад сегодня встречался с министром обороны Турции Яшаром Гюлером и своим турецким коллегой генералом Сельчуком Байрактароглу. Затем он и члены его делегации вылетели из Анкары в направлении Триполи, но вскоре борт исчез с радаров и связь с ним была потеряна.
Агентство İHA сообщает, что очевидцы говорят о сильном взрыве вблизи аэропорта Эсенбога в Анкаре, вызванном, предварительно, падением самолета в Анкаре, в провинции Хайман.
Сейчас все полеты приостановлены.