МВД Турции: на борту пропавшего под Анкарой самолета находились 5 человек

На борту бизнес-джета Falcon 50, пропавшего после вылета из Анкары, находились пять человек, сообщили в МВД Турции.

На борту частного самолета Falcon 50, связь с которым пропала вскоре после вылета из Анкары, находились пять человек, сообщили в Министерстве внутренних дел Турции.

В ведомстве уточнили, что самолет вылетел из аэропорта Эсенбога и направлялся в Триполи. Вскоре после взлета экипаж подал сигнал о необходимости экстренной посадки в районе Хаймана, после чего связь с воздушным судном была потеряна. «С самолета, находившегося в районе Хаймана, поступило предупреждение о необходимости экстренной посадки; однако последующие попытки восстановить связь с самолетом не увенчались успехом. На борту находились пять пассажиров», — сообщили в МВД Турции.

По данным ведомства, среди находившихся на борту мог быть начальник Генерального штаба ливийской армии генерал Мохаммед Али Ахмед Аль-Хаддад. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

После инцидента воздушное пространство Анкары было временно закрыто для полетов. Телеканал NTV сообщил о приостановке работы аэропорта Эсенбога, другие подробности пока не приводятся. В свою очередь, Habertürk передал, что ограничения на полеты введены в связи с поисково-спасательной операцией.

Турецкие СМИ не исключают версию крушения самолета в районе Хаймана. Местные жители сообщали, что слышали глухой взрыв вскоре после взлета воздушного судна. О судьбе находившихся на борту пяти человек официальной информации пока не поступало.

Ранее в этот же день начальник Генерального штаба Турции Сельчук Байрактароглу провел встречу с главой Генштаба Ливии.