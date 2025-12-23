МВД Турции: на борту пропавшего под Анкарой самолета находились 5 человек

В ведомстве уточнили, что самолет вылетел из аэропорта Эсенбога и направлялся в Триполи. Вскоре после взлета экипаж подал сигнал о необходимости экстренной посадки в районе Хаймана, после чего связь с воздушным судном была потеряна. «С самолета, находившегося в районе Хаймана, поступило предупреждение о необходимости экстренной посадки; однако последующие попытки восстановить связь с самолетом не увенчались успехом. На борту находились пять пассажиров», — сообщили в МВД Турции.