Оперштаб: Один погиб, трое ранены из-за атак дронов ВСУ в Белгородской области

Как писал сайт KP.RU, ранее дрон украинских националистов атаковал гражданский автомобиль в селе Грушевка Белгородской области. В результате три человека погибли, еще один пострадал. Мужчина госпитализирован с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями. Машина в результате атаки боевиков уничтожена.