Оперштаб: Один погиб, трое ранены из-за атак дронов ВСУ в Белгородской области

Украинские боевики атаковали беспилотниками Белгородскую область, в результате один человек погиб, еще трое, среди которых ребенок, ранены. Об этом сообщили в оперштабе региона.
«В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от удара дрона по автомобилю пострадали двое. …В городе Грайворон при детонации дрона пострадали женщина и 13-летний мальчик», — говорится в сообщении.
По данным оперштаба, один из пострадавших в Шебекинском округе погиб, второй с ранениями доставлен в больницу Белгорода.
Как писал сайт KP.RU, ранее дрон украинских националистов атаковал гражданский автомобиль в селе Грушевка Белгородской области. В результате три человека погибли, еще один пострадал. Мужчина госпитализирован с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями. Машина в результате атаки боевиков уничтожена.