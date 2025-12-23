Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Чернигове повреждён энергообъект, часть города осталась без света

В Чернигове на севере Украины повредили объект критической инфраструктуры. Об этом сообщило украинское издание «Апостроф».

Компания «Черниговоблэнерго» уточнила в соцсетях, что часть города осталась без электричества.

Ранее в нескольких регионах Украины прогремели мощные взрывы на фоне воздушной тревоги. Инциденты зафиксировали в Чернигове, Днепре, Сумах и на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Поступали сообщения о взрывах в Одесской области. Также вечером в Киеве жители сообщили о сильном взрыве на фоне воздушной тревоги в городе. В украинских СМИ появились сообщения о пролёте дрона-камикадзе в сторону Вышгорода.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.