В Чернигове повреждён энергообъект, часть города осталась без света

Ранее в нескольких регионах Украины прогремели мощные взрывы на фоне воздушной тревоги. Инциденты зафиксировали в Чернигове, Днепре, Сумах и на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Поступали сообщения о взрывах в Одесской области. Также вечером в Киеве жители сообщили о сильном взрыве на фоне воздушной тревоги в городе. В украинских СМИ появились сообщения о пролёте дрона-камикадзе в сторону Вышгорода.