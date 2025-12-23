NTV: самолет с начальником генштаба армии Ливии на борту разбился у Анкары

На борту самолета находились пять человек.
Частный самолет Falcon 50, на борту которого, по данным СМИ, находился начальник генерального штаба ливийской армии, разбился недалеко от Анкары вскоре после вылета. Об этом 23 декабря сообщил телеканал NTV. По информации канала, воздушное судно направлялось в сторону Триполи и потерпело крушение в районе Хаймана, после чего аэропорт Анкары Эсенбога временно закрыли для полетов.
«Частный самолет Falcon 50, на борту которого находился начальник генерального штаба ливийской армии, разбился недалеко от Анкары», — телеканал NTV. Канал уточнил, что незадолго до крушения самолет исчез с экранов радаров, после чего была начата проверка его местоположения и состояния экипажа.
Министр внутренних дел Турции подтвердил, что начальник Генерального штаба ливийских вооруженных сил аль-Хаддад находился на борту самолета, который исчез после вылета из Анкары. Министр внутренних дел Турции сообщил, что на борту самолета, с которым после вылета из Анкары прекратилась связь, находились пять человек.