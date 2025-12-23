NTV: самолет с начальником генштаба армии Ливии на борту разбился у Анкары

Частный самолет Falcon 50, на борту которого, по данным СМИ, находился начальник генерального штаба ливийской армии, разбился недалеко от Анкары вскоре после вылета. Об этом 23 декабря сообщил телеканал NTV. По информации канала, воздушное судно направлялось в сторону Триполи и потерпело крушение в районе Хаймана, после чего аэропорт Анкары Эсенбога временно закрыли для полетов.