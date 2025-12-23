Ричмонд
Самолёт с начальником генштаба армии Ливии на борту разбился у Анкары

Бизнес-джет Falcon 50 разбился неподалёку от Анкары. На борту, по данным телеканала NTV, был начальник генерального штаба ливийской армии генерал Мохаммед Али Ахмед Аль-Хаддад.

Источник: РИА "Новости"

Перед этим воздушное судно пропало с радаров. По последним данным, аэропорт Анкары Эсенбога закрыт. Крушение произошло вскоре после вылета в направлении столицы Ливии Триполи. Местные сообщают, что слышали глухой взрыв вскоре после взлёта воздушного судна.

В министерстве внутренних дел Турции уточнили, что на борту было пять пассажиров. Самолёт подал предупреждение о необходимости экстренной посадки, однако последующие попытки восстановить связь с ним не увенчались успехом.

Ранее Life.ru рассказывал, что при крушении самолёта в американском штате Северная Каролина погиб экс-гонщик NASCAR Грег Биффл и члены его семьи. Спортсмену было 55 лет. За карьеру он одержал больше 50 побед в трёх сериях NASCAR.