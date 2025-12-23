Самолёт с начальником генштаба армии Ливии на борту разбился у Анкары

Перед этим воздушное судно пропало с радаров. По последним данным, аэропорт Анкары Эсенбога закрыт. Крушение произошло вскоре после вылета в направлении столицы Ливии Триполи. Местные сообщают, что слышали глухой взрыв вскоре после взлёта воздушного судна.
В министерстве внутренних дел Турции уточнили, что на борту было пять пассажиров. Самолёт подал предупреждение о необходимости экстренной посадки, однако последующие попытки восстановить связь с ним не увенчались успехом.
Ранее Life.ru рассказывал, что при крушении самолёта в американском штате Северная Каролина погиб экс-гонщик NASCAR Грег Биффл и члены его семьи. Спортсмену было 55 лет. За карьеру он одержал больше 50 побед в трёх сериях NASCAR.