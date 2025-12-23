Свыше 130 истощенных собак спасли из заточения в квартире в Тольятти

Добровольцы вызволили из квартиры в Тольятти 132 собаки мелких пород. Псы были сильно истощены из-за длительного недоедания, страдали от обезвоживания и никогда не получали ветеринарного ухода. Об этом во вторник, 23 декабря, сообщила газета «КП».
По данным журналистов, оказалось, что причина случившегося кроется в личной трагедии хозяйки. После гибели любимой собаки она пыталась вывести щенка, максимально похожего на погибшего питомца, путем непрерывного скрещивания.
Собаки жили в полной антисанитарии, от них исходит сильный неприятный запах. Многим питомцам необходима срочная медицинская помощь и продолжительная реабилитация. Волонтеры доставили всех животных в приют, но и на этом этапе столкнулись с трудностями.
Декоративные породы не имеют густого подшерстка и физически не приспособлены к низким температурам. У приюта есть только вольеры на открытом воздухе. Несмотря на принятые меры по экстренному утеплению, температура в вольерах остается некомфортной, особенно ночью, что ставит под угрозу жизнь ослабленных животных.
— Ситуацию усугубляет нехватка корма. По словам волонтеров, предновогодних запасов не хватит даже на неделю, а ведь у приюта есть и другие подопечные. Собаки буквально сметают все, что удается раздобыть, — говорится в материале.
