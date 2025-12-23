Свыше 130 истощенных собак спасли из заточения в квартире в Тольятти

Декоративные породы не имеют густого подшерстка и физически не приспособлены к низким температурам. У приюта есть только вольеры на открытом воздухе. Несмотря на принятые меры по экстренному утеплению, температура в вольерах остается некомфортной, особенно ночью, что ставит под угрозу жизнь ослабленных животных.