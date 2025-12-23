В Оренбургском драмтеатре произошел пожар

В Оренбургском драмтеатре имени Горького возник пожар. По словам главы регионального Министерства культуры Евгении Шевченко, из людей никто не пострадал.
В своем Telegram-канале Шевченко уточнила, что к моменту начала пожара зрители уже вышли из обоих залов, как из большого, так и из малого. В здании оставался только обслуживающий персонал.
«Жертв и пострадавших нет. Есть потери в реквизите и состоянии помещений», — заявила она.
Предварительной причиной случившегося, по информации Шевченко, стало неудовлетворительное состояние электропроводки в костюмерной. Решение о дальнейшей работе театра будет принято позже.
В пресс-службе областного управления МЧС подтвердили факт возгорания в костюмерной и добавили, что эвакуация не проводилась, так как в этом не было необходимости. В настоящее время специалисты выясняют причины инцидента и оценивают масштаб повреждений.
