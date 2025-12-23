Ричмонд
Полиция установила личности мужчин, перевозивших детей в курьерских сумках

Перевозили детей в курьерских сумках граждане одного из государств Средней Азии.

Источник: Аргументы и факты

В Московской области полиция установила личности мужчин, замеченных в перевозке детей в сумках курьерской службы на электровелосипедах. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Согласно заявлению, сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» оперативно установили местонахождение и доставили в отделение полиции двух мужчин, которые перевозили двухлетних детей (мальчика и девочку) в сумках, закрепленных на электровелосипедах. Выяснилось, что задержанные — граждане одной из стран Центральной Азии, 1964 и 1994 годов рождения.

В отношении нарушителей были составлены административные протоколы по статье 12.29 КоАП РФ (несоблюдение правил дорожного движения пешеходом или другим участником дорожного движения). Кроме того, на одного из них был оформлен протокол по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение миграционных правил иностранным гражданином или лицом без гражданства).

Напомним, что видеозапись, на которой два курьера осуществляли перевозку детей в сумках для доставки, была обнаружена правоохранительными органами во время мониторинга Интернета.

