В сети появилось видео возможного взрыва пропавшего под Анкарой самолёта

По информации Министерства внутренних дел Турции, на борту Falcon 50 находились пять человек. Среди них мог быть генерал Мохаммед Али Ахмед Аль-Хаддад, начальник Генерального штаба ливийской армии, однако официального подтверждения этой информации пока нет.