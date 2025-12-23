В сети появилось видео возможного взрыва пропавшего под Анкарой самолёта

В сети появилось видео, на котором запечатлён взрыв в небе, который может быть связан с пропавшим частным самолётом Falcon 50 под Анкарой. Кадры опубликовал турецкий портал TRHaber.
Связь с Falcon 50, вылетевшим из Анкары в Триполи, была потеряна вскоре после его взлёта. Самолёт неожиданно исчез с экранов радаров сразу после вылета из международного аэропорта Анкары Эсенбога.
По информации Министерства внутренних дел Турции, на борту Falcon 50 находились пять человек. Среди них мог быть генерал Мохаммед Али Ахмед Аль-Хаддад, начальник Генерального штаба ливийской армии, однако официального подтверждения этой информации пока нет.
После инцидента воздушное пространство над Анкарой было временно закрыто для полётов. Издание Habertürk отмечало, что ограничения на полёты были введены в связи с проводимой поисково-спасательной операцией.