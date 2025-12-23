В Минске водитель не предоставил преимущество и совершил наезд на пешехода

Сегодня вечером 55-летний водитель автомобиля Peugeot, двигаясь по ул. Шаранговича, при повороте направо на ул. Якубовского, по предварительной информации, не предоставил преимущество и совершил наезд на 60-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть на разрешающий зеленый сигнал светофора.